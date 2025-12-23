Eşinin boğazını keserek öldüren koca, yeniden serbest bırakıldı

İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
11. Yargı Paketi'nde değişiklik: Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
11. Yargı Paketi'nde değişiklik: Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşinin boğazını keserek öldüren koca, yeniden serbest bırakıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren ve geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla serbest bırakılan ve gelen tepkilerin ardından yeniden tedaviye alınan Mustafa A., yaklaşık bir buçuk aylık sürecin ardından yeniden serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 21:35, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 23:26
Yazdır
Eşinin boğazını keserek öldüren koca, yeniden serbest bırakıldı

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla A. (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi karara itiraz etti.

Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği tarafından Mustafa A. hakkında tahliye kararı kaldırıldı. Mustafa A. yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir buçuk aydır Kocaeli'nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa A.'nın, yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber