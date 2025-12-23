İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
11. Yargı Paketi'nde değişiklik: Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
11. Yargı Paketi'nde değişiklik: Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!

HAK-İŞ Konfederasyonu, 2026 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının acilen demokratikleşmesi gerektiğini belirtti. Komisyonun 1970'li yıllardan kalan modeliyle milyonlarca emekçiyi memnun edecek sonuçlar üretemeyeceğini savunan HAK-İŞ; asgari ücretin artık bir "geçim ücreti" haline geldiğini hatırlatarak, hesaplamalarda tek bir kişi yerine 4 kişilik ailenin insanca yaşam koşullarının baz alınması çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 21:50, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 22:01
Yazdır
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2026'da uygulanacak asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısından çalışanları memnun edecek ve toplumu rahatlatacak sağlıklı bir asgari ücret çıkarılmayacağının her platformda dile getirildiği anımsatıldı.

Komisyon'un mevcut yapısının 1970'li yılların koşullarına göre şekillendiği, çağın gerisinde kaldığı ve çoğulcu temsilden uzak olduğu belirtilen açıklamada, "Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren ve bu yönüyle Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi olarak değerlendirilebilecek asgari ücretin, çok daha güçlü, kapsayıcı ve temsil kabiliyeti yüksek bir komisyon yapısı içerisinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Komisyonun, konfederasyonların temsil gücünü yansıtan, sosyal diyaloğu esas alan ve toplumsal uzlaşıyı önceleyen bir yapıya kavuşturulması, sürecin sağlıklı işlemesi açısından zorunludur." değerlendirmesine yer verildi.

Asgari ücretin artık yalnızca asgari bir ücret olmadığına, çalışanların yaklaşık yarısının geçim ücreti haline geldiğine işaret edilen açıklamada, "HAK-İŞ olarak asgari ücretin, bir kişiyi değil, 4 kişilik bir ailenin insanca yaşam koşullarını esas alması gerektiğini savunuyoruz. Gıda, kira, ulaşım, enerji ve eğitim gibi zorunlu harcamaların merkeze alındığı gerçekçi ve kapsayıcı kriterlere dayanan bir yaklaşımla daha güçlü, daha gerçekçi ve daha adil kriterlere ihtiyaç olduğu açıktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asgari ücrete endeksli olarak kamuda yer alan çok sayıda düzenlemenin, ücret artışını baskıladığı ve asgari ücret ile söz konusu düzenlemeler arasındaki bu bağ ortadan kaldırılmadan asgari ücretin özgür, gerçekçi ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Asgari ücretin, emeğin yaşam standardını koruyan temel bir güvence olarak ele alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak beklentimiz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden ele alınmasıdır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin, dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinin de olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan, bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz. Ancak bu şekilde hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin emek camiamıza, çalışma hayatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber