İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
11. Yargı Paketi'nde değişiklik: Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Yılın son derbisini Beşiktaş kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 22:31, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 22:51
Yılın son derbisini Beşiktaş kazandı

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Cerny'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra rakip yarı sahada daha fazla gözüken sarı-lacivertliler, 43. dakikada Marco Asensio'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Maçın ikinci yarısında oyun sık sık dururken, iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın uzatma dakikalarında Beşiktaş, 90+1. dakikada Cerny ile bir gol daha buldu ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

- Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin Marco Asensio ile penaltıdan bulduğu gol VAR kararıyla geldi.

Maçın 40. dakikasında kullanılan duran topta Mert Müldür, ceza sahası içinde Abraham'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem oyunu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarı sonucunda 41. dakikada pozisyonu izlemeye gitti.

Ekrandan pozisyonu inceleyen Oğuzhan Çakır, 42. dakikada penaltı kararı verdi. Penaltı için topun başına geçen Asensio, 43. dakikada beraberliği kaydeden gole imza attı.

- Asensio yine attı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Ligde Konyaspor ve ikas Eyüpspor karşılaşmalarında ağlarını havalandıran Asensio, kupada da Beşiktaş karşısında penaltıdan golünü atmayı başardı.

Sarı-lacivertli formayla ligde 8 golü 4 de asisti bulunan İspanyol oyuncu, Beşiktaş'a attığı golle toplamda 9. sayısına ulaştı.

- Bartuğ devam edemedi

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bartuğ Elmaz, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 74. dakikasında kendisini yere bırakan 22 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu.

- 3 maç sonra kalesini kapatamadı

Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından kalesinde gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 yenerek başladığı seride sarı-lacivertliler sırasıyla ligde Konyaspor'u aynı skorla ve Eyüpspor'u da 3-0 mağlup etmişti.

Üst üste 3 maçında kalesini gole kapamayı başaran sarı-lacivertli ekip, 3 maçın ardından Beşiktaş karşısında kalesinde gol gördü.

- 16 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Fenerbahçe, 16 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada mücadele veren sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde 11 galibiyet ve 5 beraberlik yaşamıştı.

Fenerbahçe, 16 maçın ardından mağlubiyet gördü.

- Haydar Karataş, Alaettin Ekici ilk kez derbide sahne aldı

Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Haydar Karataş ile Alaettin Ekici, Beşiktaş derbisinde son dakikalarda forma giydi.

Kadrodaki eksikler nedeniyle derbi kadrosunda yer bulan genç oyuncular, ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, bu sezon ligde ikas Eyüpspor karşısında da son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

16 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ise bu sezon A Takım ile ilk kez süre bulmuş oldu.

