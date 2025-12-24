Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Hatay'da 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Hatay'da müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Evde yaşayan ve engelli evlatları bulunan ailenin ekiplerin hızlı tahliyesiyle evden çıkartıldığı öğrenildi.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 07:23, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 07:36
Hatay'da 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Reyhanlı ilçesi Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil 2 katlı evde yangın çıktı. Evin 2'nci katında başlayan yangında, kısa sürede alevler yükseldi.

Evin yandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü.

Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. Öte yandan evde yaşayan ve engelli evlatları bulunan aile ekiplerin hızlı tahliyesiyle evden çıkartıldı.

