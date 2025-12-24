Kuyumcu cinayetinde 7 tutuklama

Aralarında yeni nesil sokak çetesi üyelerinin de olduğu öğrenilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 şüpheli serbest bırakıldı. Saldırganların Ünsal Bahçeci'yi evinden çıkarken takibe alıp aracıyla seyir halindeyken motosikletle peşinden gidip ateş açtıkları öğrenildi.

