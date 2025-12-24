Dışişleri Bakanlığı: Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık'ta Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak bir basın toplantısı düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ortak basın toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ortak basın toplantısının sonuna doğru yaşanan teknik aksaklık sebebi ile toplantının erken sonlandırıldığını bildirdi.

Keçeli, Suriye tarafının Türk heyetinden özür dilediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dün (22 Aralık) Şam'da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır.

Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır.

Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."