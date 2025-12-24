Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği veren ve test sonuçları pozitif çıkan Sadettin Saran sessizliğini bozdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 11:00, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 10:59
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği saç ve kan örneğinin sonuçları çıktı. Rapora göre, Saran'ın saçından alınan örneklerde uyuşturucu tespit edildi.

Test sonuçlarının çıkmasının ardından Sadettin Saran sessizliğini bozdu. Saran'ın açıklaması şöyle:

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir. Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.

Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.

Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


