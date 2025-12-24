Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürerken bugün İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha gerçekleştirildi. Bu kapsamda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama geldi.

24 Aralık 2025
Türkiye ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturmasını tartışırken, İstanbul'da bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan , 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

- kokain maddesi

- esrar maddesi

- Uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmiştir.

Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir.

