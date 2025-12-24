Kayseri'de 'Yan Bakma' Kavgasında Müebbet Hapis Cezası

Kayseri'de geçen yıl 12 Ekim tarihinde Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Hakan Kayacan hayatını kaybederken, K.D. yaralandı. Mahkeme, cinayeti işlediği iddia edilen tutuklu sanık Ahmet Ü.'ye müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan diğer beş sanık ise ayrı ayrı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında herhangi bir 'iyi hal' veya 'tahrik' indirimi uygulamadı.

Olayın Gelişimi

Olay, bir restoranın önünde 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesiyle başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve Hakan Kayacan ile arkadaşı K.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Kayacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; K.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma ve Yargılama Süreci

Olayla ilgili olarak S.E.Ç. (19), Ahmet Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı.

(19), (18), (18), (20), (21) ve (20) gözaltına alındı. Ahmet Ü. tutuklanırken, diğer beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

tutuklanırken, diğer beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

Duruşma Detayları

Davanın beşinci duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Ü., öldürme kastı olmadığını savundu ve pişman olduğunu belirtti. Ölen Hakan Kayacan'ın ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Kararı

Ahmet Ü. , 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve 'iyi hal' ile 'tahrik' indirimi uygulanmadı.

, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve 'iyi hal' ile 'tahrik' indirimi uygulanmadı. K.D.'ye yönelik eyleminden dolayı 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Diğer sanıklar ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 8 yıl 4 ay, 'yaralama' suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ek Bilgiler

Olayda hayatını kaybeden Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluğu kazandığı ve eğitime gitmeden önce arkadaşlarıyla son kez buluşmak için evden çıktığı öğrenildi.



