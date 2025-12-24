Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Kayseri'de 'Yan Bakma' Kavgasında Müebbet Hapis Cezası

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Hakan Kayacan hayatını kaybetti. Mahkeme, sanıklara müebbet ve uzun hapis cezaları verdi.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 09:52, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 09:53
Kayseri'de geçen yıl 12 Ekim tarihinde Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Hakan Kayacan hayatını kaybederken, K.D. yaralandı. Mahkeme, cinayeti işlediği iddia edilen tutuklu sanık Ahmet Ü.'ye müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan diğer beş sanık ise ayrı ayrı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında herhangi bir 'iyi hal' veya 'tahrik' indirimi uygulamadı.

Olayın Gelişimi

Olay, bir restoranın önünde 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesiyle başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve Hakan Kayacan ile arkadaşı K.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Kayacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; K.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma ve Yargılama Süreci

  • Olayla ilgili olarak S.E.Ç. (19), Ahmet Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı.
  • Ahmet Ü. tutuklanırken, diğer beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

Duruşma Detayları

Davanın beşinci duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Ü., öldürme kastı olmadığını savundu ve pişman olduğunu belirtti. Ölen Hakan Kayacan'ın ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Kararı

  • Ahmet Ü., 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve 'iyi hal' ile 'tahrik' indirimi uygulanmadı.
  • K.D.'ye yönelik eyleminden dolayı 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
  • Diğer sanıklar ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 8 yıl 4 ay, 'yaralama' suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ek Bilgiler

Olayda hayatını kaybeden Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluğu kazandığı ve eğitime gitmeden önce arkadaşlarıyla son kez buluşmak için evden çıktığı öğrenildi.


