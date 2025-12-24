Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece Ankara'da meydana gelen uçak kazasının ardından bölgedeki Mobil Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Libya heyetini taşıdığı belirtilen hava aracının teknik arıza bildirimi yaptıktan sonra düştüğünü belirten Yerlikaya, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Saat 20:32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdi. Ancak saat 20:52 itibarıyla Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat tamamen kesildi" dedi.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu; Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır.

Olay mahalline saat 22:00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır.

Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir.

Enkazın bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.

Bu aşamadan itibaren çalışmalar; adli ve kriminal süreçler Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

"408 personel sahada"

Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır.

İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır.

AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8x8 ve 4x4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları Mobil Koordinasyon Merkezi eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

"Karakutu ve ses kayıt çihazı inceleniyor"

Enkaz alanı yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, enkaz alanında saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır.

Ayrıca Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen, 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir.

Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, Libya halkına, Libya hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığı'na, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine başsağlığı diliyorum.