Resmi Gazete'nin 24 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlanan Danıştay İkinci Daire kararıyla, bölge idare mahkemesince, genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan davacının, fakülte sekreteri olarak atanmasına ilişkin işlemde, "kesin" olarak karar vermesinin hukuka aykırı olduğu tespit edildi. Danıştay, kararın kanun yararına bozulmasına hükmederek, yargı kararlarında "kesin" ibaresinin gelişigüzel kullanılmasının hukuki sonuç doğuramayacağını vurguladı.

Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu

Karar, özellikle atama ve görevden alma işlemleri bakımından hangi yargı kararlarının temyize açık olduğuna ilişkin önemli değerlendirmeler içeriyor.

"KESİN" İBARESİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Uyuşmazlık, Boğaziçi Üniversitesinde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan davacının, fakülte sekreteri olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemine dayanıyor. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, davayı reddetmiş ve kararın "kesin" olduğunu belirtmişti.

Danıştay, bu yaklaşımı hukuka aykırı bularak, kararın kesin olarak nitelendirilmesinin İYUK hükümleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Kararda, bir yargı kararının kesin sayılabilmesi için bunun açıkça kanunda öngörülmüş olması gerektiği vurgulandı.

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA İŞLEMLERİ TEMYİZE AÇIK

Danıştay kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. maddesi hatırlatılarak, müşterek kararnameyle yapılan atamalar ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerine ilişkin atama, nakil ve görevden alma işlemlerinin temyize tabi olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, davaya konu işlemin de temyiz edilebilir nitelikte olduğu, dolayısıyla bölge idare mahkemesinin "kesin" ibaresiyle hüküm kurmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

KANUN YARARINA TEMYİZ KABUL EDİLDİ

Danıştay, İYUK'un 51. maddesi uyarınca Danıştay Başsavcılığı tarafından yapılan kanun yararına temyiz başvurusunu kabul etti. Bölge idare mahkemesi kararının hüküm fıkrasında yer alan "kesin" ibaresi, hukuki sonuçları etkili olmamak üzere kanun yararına bozuldu.

Kararda, bu bozmanın davanın tarafları açısından doğrudan bir sonuç doğurmayacağı, ancak benzer uyuşmazlıklarda uygulama birliğinin sağlanması bakımından emsal niteliği taşıdığı da vurgulandı.

UYGULAMAYA YÖN VEREN EMSAL

Danıştay'ın bu kararı, idari yargıda özellikle "kesin karar" kavramının sınırları, mahkemeye erişim hakkı ve kanun yollarının kapatılmasının istisnai niteliği açısından dikkat çekici bulundu. Karar, bölge idare mahkemelerinin kararlarında kesinlik değerlendirmesini yaparken kanuni sınırlar dışına çıkamayacağını bir kez daha ortaya koydu.

2577 sayılı Kanunun 46. maddesine göre, Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında açılan iptal davaları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir.

Karar, 24 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tıklayınız.

