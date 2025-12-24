Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Karadeniz'de Türk Gemisi İddiası: DMM'den Açıklama

DMM, Karadeniz'de Türk gemisinin vurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve görüntülerin güncel olmadığını açıkladı.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 11:21, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 11:21
Karadeniz'de Türk Gemisi İddiası: DMM'den Açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğuna dair sosyal medyada yeni bir olay gibi paylaşılan görüntülerin, güncel bir olayla ilgisinin olmadığını açıkladı. DMM, bu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiğini ve bugünle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirtti. Açıklamada, kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş ve kaynağı belirsiz içeriklerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Dezenformasyon Uyarısı ve Açıklamanın Detayları

DMM'nin NSosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönünde yeni bir olaymış gibi iddiaların paylaşıldığı ifade edildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği bildirildi.

Resmi Açıklamadan Öne Çıkanlar

  • Görüntülerin kaydedildiği tarih: 13 Aralık 2025
  • Güncel olaylarla ilgisi: Herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır.
  • Uyarı: Resmi makamlarca teyit edilmemiş ve kaynağı belirsiz içeriklerin paylaşılmaması önemle rica edilmektedir.

DMM, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasının önemine dikkat çekti.


