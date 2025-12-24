Antalya'da babasını ve yengesini vurdu

Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da babasını ve yengesini vurdu

Tartıştığı babası ve yengesini tabancayla vurarak ağır yaralayan ve kendini eve kilitleyen şüpheli, olaydan yaklaşık 3 saat sonra silahıyla teslim oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 11:42, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 11:43
Yazdır
Antalya'da babasını ve yengesini vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta Hasan Ali Y. ile bitişik binada ikamet etmekte olan babası Ali Y. arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Hasan Ali Y., babası olan Ali Y.'yi ve yengesi Gürcistan uyruklu Nora D.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLERİ İÇERİ ALMADI

Silah sesini duyarak eve gelen komşularını elinde silahla karşılayan ve eve almayan Hasan Ali Y., bir süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerini de eve almadı.

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekiplerinin gelmesinin ardından Hasan Ali Y. tartışmanın yaşandığı babasının evinden kendi evine geçerken, jandarma ve sağlık ekipleri evde yaralı vaziyetteki Ali Y. ve Gürcistan uyruklu Nora D'.yi evden çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ali Y. yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alınırken, Gürcistan uyruklu Nora D. ise kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

3 SAAT SONRA TESLİM EDİLDİ

Olayda kullandığı silahla kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen Hasan Ali Y., olay yerine gelen jandarma ekiplerinin teslim olması için yaptığı çağrıya uzun süre olumsuz cevap verdi.

Olay yerine yakın arkadaşlarının ve sevdiği yakınlarının gelmesinin ardından yaklaşık 3 saat sonra jandarmaya teslim oldu. Hasan Ali Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Hasan Ali Y.'nin, cuma günü Çakalderesi mevkiinde bulunan iş yerinde 2 kişiyi tabanca ile vurmak suretiyle öldüren Ömer Y.'nin küçük kardeşi olduğu, ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Nora D.'nin da Ömer Y.'nin eşi olduğu bildirildi.

BABASI TARAFINDAN BIÇAKLANMIŞ

Gençliğinde uzak doğu sporlarıyla ilgilenen ve çeşitli dereceleri bulunan, geçimini inşaat işçiliği yaparak geçiren Hasan Ali Y.'nin uzun süredir babasıyla arasında anlaşmazlıklar yaşandığı, 2017 yılında aralarında çıkan tartışma sırasında babası Ali Y. tarafından bıçaklanmak suretiyle yaralandığı bildirildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber