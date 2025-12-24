Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır

Anayasa Mahkemesi (AYM), gümrük müşavirliği ve yardımcılığı için aranan şartlar arasında yer alan "yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş" olmak düzenlemesini, belirsizlik içerdiği gerekçesiyle iptal etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 12:23, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 12:24
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Danıştay 10. Dairesi, gümrük müşavirliği izin belgesinin iptaline yönelik işlemin iptali talebiyle açılan davada, Gümrük Kanunu'nun 227. maddesinin 1. fıkrasının d bendinde yer alan "yüz kızartıcı suç" ifadesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

Söz konusu düzenlemede, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla süreli kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, Hileli (dolanlı) iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçları işlememek, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hüküm giymemiş olmak şartlarının arandığı belirtildi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, "yüz kızartıcı suçlar" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, iptali istenen düzenlemede bazı suçlar sayıldıktan sonra, bu sayılanlar gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetin gümrük müşavirliği ve yardımcılığı mesleğinin icrasına engel olduğunun hüküm altına alındığı ifade edildi.

Türk Ceza Kanunu'nda veya başka bir kanunda yüz kızartıcı suçların hangi suçlar olduğuna ilişkin olarak açık bir hükme yer verilmediği tespitine yer verilen kararda, "Bir mesleğin icrasını belli suçlardan mahkum olmama şartına bağlayan bir kuralda hangi suçların bu kapsamda olduğunun açık ve net bir şekilde düzenlenmesi, kuralın mesleğin icrasına engel olacak suçların kapsamını genişletecek ve keyfi uygulamalara neden olabilecek ifadeler içermemesi gerekir." değerlendirmesi yer aldı.

Düzenlemenin, "bireylerin hangi somut fiil ve olguya yasal çerçevede belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine imkan tanımadığı" aktarılan kararda, belirsizlik içerdiği vurgulandı.

Kararda, "Çalışma hakkına sınırlama getiren kuralın belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı, keyfiliğe karşı yeterli güvence içermediği, temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kural, Anayasa'nın 13, 48 ve 49. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir." ifadeleri yer aldı.

