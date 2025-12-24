Devletin zirvesinden ve siyasilerden Libya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda derin üzüntülerini dile getirirken, kazaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

"Soruşturma titizlikle yürütülüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı mesajda üzüntüsünün büyük olduğunu belirterek, "Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz ayrıca, uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Güler'den Libya halkına başsağlığı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden isimleri tek tek anarak bir mesaj yayımladı. Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korg. Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğg. Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

"Kardeş Libya'nın başısağolsun"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

"Düşündürücü ve ziyadesiyle üzücü"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kazanın ayrıntılarına ve Türkiye-Libya ilişkilerinin önemine dikkat çektiği kapsamlı bir taziye mesajı paylaştı.

Bahçeli, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jetin Haymana civarında düştüğünü hatırlatarak şunları kaydetti;

Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır. Bu feci olayda Libya heyetinin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Dost ve kardeş ülke Libya'ya taziyelerimi iletiyorum.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Libya heyetini taşıyan Falcon 50 tipi özel jet, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, kazada 5 kişilik Libya heyeti ve 3 kişilik mürettebat dahil toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.