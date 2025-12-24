Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasına canlı yayında tepki gösterdi. Anlı, 'Neden İrfan Can'ı kadroya almıyorsunuz?' diyerek sarı-lacivertli kulüp yönetiminin kararına eleştiri yöneltti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılması gündemdeki yerini korurken, ünlü televizyoncu Müge Anlı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sıkı bir Fenerbahçeli olarak bilinen Anlı, canlı yayında sarı-lacivertli kulübe tepki gösterdi.

"BİZ SEVİYORUZ KARDEŞİM"

Müge Anlı, İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasına dair konuşurken, "Biz seviyoruz kardeşim" ifadelerini kullandı. Anlı, "Neden İrfan Can'ı kadroya almıyorsunuz?" diyerek yönetimin kararına açıkça tepki gösterdi.

BATSHUAYI'Yİ DE ANDI

Müge Anlı, açıklamalarında sadece İrfan Can Kahveci'ye değil, daha önce Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'ye de değindi. Ünlü televizyoncu, Batshuayi'yi de çok sevdiğini dile getirdi.NE OLMUŞTU?Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından alınan yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, kamuoyunda da bu karara yönelik tepkiler artıyor.

