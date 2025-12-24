Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, uyuşturucu soruşturmasının şüphelilerinden Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğundan çekil çağrısı yapmadığını açıkladı.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 14:06, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 14:07
Yazdır
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Sarı-lacivertlilerde Ali Koç öncesi başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'dan, kendisi ve Sadettin Saran ile ilgili çıkan haber üzerine son dakika açıklaması geldi. Yıldırım, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

"Bir çağrı yapacaksam açık açık kamuoyuna yaparım" diyen Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, 'Aziz Yıldırım cephesi Saran'a çağrı yaptı: Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin.' şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber