Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı

Adli Tıp'ta uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı. Özel bir laboratuvardaki görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 14:34, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 14:35
Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kamuoyunda "ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması" olarak anılan dosya kapsamında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testine tabi tutulmuştu. Saç örneğinde kokain ve metabolitlerine rastlanmasının ardından Saran, test sonucuna itiraz ederek yeniden inceleme talep edeceklerini duyurmuştu.

Saran ikinci kez test yaptırdı

Adli Tıp'ta yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Sadettin Saran ikinci kez test yaptırdı. Saran'ın özel bir laboratuvarda verdiği teste ait görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Saran, test sonucunda pozitif çıkan maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille reddetmişti

Saran'ın açıklaması şöyle:

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir. Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.

"Test yeniden yapılsın"

Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

