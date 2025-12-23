Etimesgut Belediyesi'ndeki Memurların Sosyal Denge Tazminatı Yüzde 100 Arttı

Etimesgut Belediyesi, "sosyal belediyecilik" vizyonunu belediye çalışanlarına yönelik attığı dev adımla taçlandırdı. Etimesgut Belediyesi ile Tüm-Yerel Sen arasında imzalanan 2026-2027 dönemini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) ile personel maaşlarında önemli bir iyileştirmeye gidildi.

"Emek Bir Mali Kalem Değil, Hizmetin Asli Unsurudur"

Belediye personeliyle bir araya gelerek müjdeyi paylaşan Başkan Erdal Beşikçioğlu, yönetim anlayışlarının merkezinde "alın teri ve adalet" olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesaplarından da açıklama yapan Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma arkadaşlarımızın emeğini önceleyen yönetim anlayışımız doğrultusunda sözleşmemizi imzaladık. Sosyal belediyecilik anlayışımız yalnızca halkımıza değil, bu kente hizmet ederken bizimle yol yürüyen tüm emekçilerimize yöneliktir. Emek, bizim için bir mali kalem değil; hizmetin asli unsurudur."

Yeni Oranlar Belli Oldu

İmzalanan sözleşme ile birlikte tazminat oranları kademelere göre şu şekilde güncellendi:

Yönetici Kadrosu: Başkan yardımcıları, fiilen görev yapan müdürler, iç denetçiler ve müfettişler için sosyal denge tazminatı oranı %120'ye çıkarıldı.

Memur Kadrosu: Diğer tüm memur kadrolarında görev yapan personelin tazminat oranı ise %100'e yükseltildi.

Dayanışma ve Adalet Vurgusu

Başkan Beşikçioğlu, sözleşmenin tüm çalışanlara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, Etimesgut için "emekle, adaletle ve dayanışmayla" çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Yapılan bu artış, belediye koridorlarında ve çalışanlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

