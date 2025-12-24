Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Siyaset arenasında dikkat çeken görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti.



