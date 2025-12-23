Birleşik Kamu-İş'ten 2026 Asgari Ücretine Sert Tepki: Bu Bir Sefalet Ücretidir!

Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL'lik asgari ücreti "vicdan dışı" olarak nitelendirdi. Konfederasyon, yeni rakamın açlık sınırının dahi altında kaldığını belirterek 10 milyon emekçinin sefalete mahküm edildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 14:39, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 14:42
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan 2026 yılı asgari ücret rakamına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Konfederasyon, belirlenen tutarın ne matematikle ne de vicdanla bağdaşmadığını vurgulayarak, iktidarın tercihini bir kez daha sermayeden yana kullandığını savundu.

"Açlık Sınırı 30 Bin Lirayı Aştı, Asgari Ücret Geride Kaldı"

Konfederasyonun Ar-Ge birimi Kamu-Ar tarafından paylaşılan verilere dikkat çekilen açıklamada, Aralık 2025 itibarıyla açlık sınırının 30 bin 656 TL'ye ulaştığı hatırlatıldı. Yeni asgari ücretin, daha işçinin cebine girmeden açlık sınırının 2 bin 580 TL altında kaldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi iktidar, emek veren insanlara açlık sınırında bir yaşamı bile çok görmüştür. İki çocuklu bir ailede anne ve baba asgari ücretle çalışsa dahi, haneye giren toplam gelir 94 bin 913 TL olan yoksulluk sınırının yarısına ancak ulaşabilmektedir."

Avrupa ile Uçurum Derinleşiyor

Türkiye'nin "gelişmiş ekonomi" iddialarının asgari ücret tablosuyla çeliştiğini ifade eden Birleşik Kamu-İş, Türkiye'deki ücretin yaklaşık 550 Euro seviyesinde kaldığını belirtti. Açıklamada, Avrupa ülkeleriyle yapılan kıyaslamada çarpıcı rakamlar paylaşıldı:

İrlanda: 2.340 Euro

Hollanda: 2.245 Euro

Almanya: 2.161 Euro

Türkiye: ~550 Euro

Açıklamada, "Övünmeye gelince gelişmiş ülke, maaşa gelince az gelişmiş ülke standartları uygulanması hangi ahlaka sığar?" sorusu soruldu.

"Anayasa İhlal Ediliyor"

Asgari ücretin belirlenme sürecinde Anayasa'nın "çalışanların geçim koşullarının göz önüne alınması" hükmünün göz ardı edildiği savunuldu. 2025 yılındaki yüksek enflasyona rağmen yapılan artışın yetersiz kaldığı ve 2026 yılı için öngörülen %27'lik zammın, halka "sen aç kal" demek olduğu ifade edildi.

"Mücadeleyi Büyüteceğiz"

Bütçe tercihlerinin emekçiyi ve emekliyi yok saydığını belirten Konfederasyon, açıklamasını şu kararlılık mesajıyla noktaladı: "Yoksulluğu dayatan bu düzene boyun eğmeyeceğiz. Sebebi olmadığımız krizin faturasını ödemeyeceğiz. Emeğin hakkını alana kadar sokaklarda, meydanlarda mücadeleyi büyüteceğiz."

