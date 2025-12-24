İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyeti için taziye mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyeti taşıyan jetin düşmesi sonucu yaşanan elim hadise, bizleri derinden üzmüştür. Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum."