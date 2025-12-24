2022 ve 2024 EKPSS Branş Sıralamaları Güncellendi

2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ve 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) sonuçlarına göre, adayların branş bazında sıralamaları güncellenmiştir. Adaylar, branş bazında sıralamalarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecektir. Bu hizmet, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine olanak tanımaktadır.

Branş Bazında Sıralama Hakkında Bilgilendirme

Branş bazında sıralamalar, yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmakta olup, resmi belge niteliği taşımamaktadır. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacaktır. Sıralama işlemleri, adayların Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve e-Okul sistemi üzerinden alınan eğitim bilgileri ile, sistemde aktif eğitimi bulunmayan adaylar için başvuru sırasında beyan edilen eğitim bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Sıralama Hizmetinin Amacı

Adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmelerini sağlamak

Sadece bilgilendirme amacı taşımak ve resmi belge olarak kullanılmamak

Sıralama işlemlerinde güncel eğitim bilgilerinin esas alınması

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.



