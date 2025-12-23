Şanlıurfa'da Dijital Medyanın Kalbi Attı: TİGAD 10. Çalıştayını Başarıyla Tamamladı

Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Şanlıurfa'da Dijital Medyanın Kalbi Attı: TİGAD 10. Çalıştayını Başarıyla Tamamladı

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı", Şanlıurfa'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Sektörün dev isimlerini bir araya getiren etkinlikte, dijitalleşen medyanın bugünü ve yarını masaya yatırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 15:06, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 15:09
Yazdır
Şanlıurfa'da Dijital Medyanın Kalbi Attı: TİGAD 10. Çalıştayını Başarıyla Tamamladı

Türkiye'nin dijital medya alanındaki en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan TİGAD, eğitim ve istişare odaklı çalıştaylarına bir yenisini daha ekledi. Harran Üniversitesi ev sahipliğinde, Şanlıurfa Valiliği ve yerel belediyelerin destekleriyle düzenlenen 10. Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, katılımcılardan tam not aldı.

Dev İsimler Dijital Dönüşümü Tartıştı

İki oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk bölümünde, medyadaki dönüşüm ve etik sorunlar ele alındı. Haberler.com ve SonDakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda; usta gazeteciler İsmail Saymaz, Kemal Öztürk, Nevzat Çiçek ve Alişer Delek deneyimlerini paylaştı.

İkinci oturumda ise dijital haberciliğin teknik boyutu ele alındı. TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İlker Yücel'in yönettiği bölümde; algoritmalar, yapay zeka, Google ekosistemi ve haberin geleceği gibi kritik konular; Rabia Azra Sözcü, Mehmet Geçgel, Üstün Tuncer, Ubeyd Baş, Özgür Mehmet Kütküt ve İrfan Salcı tarafından detaylandırıldı.

Genel Başkan Geçgel: "Şanlıurfa Bize Kendini Öğretti"

Çalıştayın ardından değerlendirmelerde bulunan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Şanlıurfa'nın ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçgel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa yalnızca bir şehir değil, adeta yaşayan bir açık hava müzesi. Bu kadim kentin atmosferinde dijital medyanın geleceğini konuşmak bizler için büyük bir onur oldu. Harran Üniversitesi'nin akademik desteği ve meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle, dijital habercilik adına önemli bir referans noktası oluşturduk. Durmak yok, çalıştaylarımıza Türkiye genelinde devam edeceğiz."

Teşekkür Mesajı ve Yerel Medya Vurgusu

Organizasyonun kusursuz ilerlemesi için emek veren isimlere teşekkür eden Geçgel; TİGAD Şanlıurfa Temsilcisi Mehmet Yetim ve Kulis TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ağ başta olmak üzere; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a şükranlarını sundu.

TİGAD'ın misyonuna da değinen Geçgel, yerel medyanın güçlü bir demokrasi için şart olduğunu belirterek, internet gazeteciliğinin hak ettiği itibarı kazanması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber