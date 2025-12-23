Şanlıurfa'da Dijital Medyanın Kalbi Attı: TİGAD 10. Çalıştayını Başarıyla Tamamladı

Türkiye'nin dijital medya alanındaki en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan TİGAD, eğitim ve istişare odaklı çalıştaylarına bir yenisini daha ekledi. Harran Üniversitesi ev sahipliğinde, Şanlıurfa Valiliği ve yerel belediyelerin destekleriyle düzenlenen 10. Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, katılımcılardan tam not aldı.

Dev İsimler Dijital Dönüşümü Tartıştı

İki oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk bölümünde, medyadaki dönüşüm ve etik sorunlar ele alındı. Haberler.com ve SonDakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda; usta gazeteciler İsmail Saymaz, Kemal Öztürk, Nevzat Çiçek ve Alişer Delek deneyimlerini paylaştı.

İkinci oturumda ise dijital haberciliğin teknik boyutu ele alındı. TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İlker Yücel'in yönettiği bölümde; algoritmalar, yapay zeka, Google ekosistemi ve haberin geleceği gibi kritik konular; Rabia Azra Sözcü, Mehmet Geçgel, Üstün Tuncer, Ubeyd Baş, Özgür Mehmet Kütküt ve İrfan Salcı tarafından detaylandırıldı.

Genel Başkan Geçgel: "Şanlıurfa Bize Kendini Öğretti"

Çalıştayın ardından değerlendirmelerde bulunan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Şanlıurfa'nın ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçgel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa yalnızca bir şehir değil, adeta yaşayan bir açık hava müzesi. Bu kadim kentin atmosferinde dijital medyanın geleceğini konuşmak bizler için büyük bir onur oldu. Harran Üniversitesi'nin akademik desteği ve meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle, dijital habercilik adına önemli bir referans noktası oluşturduk. Durmak yok, çalıştaylarımıza Türkiye genelinde devam edeceğiz."

Teşekkür Mesajı ve Yerel Medya Vurgusu

Organizasyonun kusursuz ilerlemesi için emek veren isimlere teşekkür eden Geçgel; TİGAD Şanlıurfa Temsilcisi Mehmet Yetim ve Kulis TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ağ başta olmak üzere; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a şükranlarını sundu.

TİGAD'ın misyonuna da değinen Geçgel, yerel medyanın güçlü bir demokrasi için şart olduğunu belirterek, internet gazeteciliğinin hak ettiği itibarı kazanması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.