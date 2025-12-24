Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı

Bazı firmalarla ilgili yaşanan sorunların, kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar olabileceğini belirten Bolat, vergi muafiyeti kapsamındaki teşviklerde teminat mektubunun zorunlu olduğunu hatırlatarak, BYD'ye yönelik özel bir kısıtlama bulunmadığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BYD'nin fabrika inşaatına başlamadığı gerekçesiyle araç ithalatının engellendiğine yönelik iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bolat, gümrüklerde genel bir ithalat durdurulmasının söz konusu olmadığını belirterek, kamuoyunda dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bakan Bolat, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı firmalarla ilgili yaşanan sorunların genel bir uygulama olarak sunulmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Bolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gümrüklerde araç girişlerinin durdurulduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu husus tarafımızca tekrar teyit edilmiştir. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar söz konusu olabilir. Vergi muafiyeti kapsamında alınan teşvikler için teminat mektubu verilmesi zorunludur. Gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması söz konusu değildir, bu iddialar tamamen asılsızdır."