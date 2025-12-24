Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin uluslararası spor, bilim ve teknoloji yarışmalarında elde ettiği başarıları açıkladı. Yıl boyunca 68 farklı uluslararası organizasyona katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri; 76 altın, 95 gümüş ve 101 bronz madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Başarıların büyük çoğunluğu spor branşlarında gelirken, bilim ve teknoloji alanındaki olimpiyatlarda da Türkiye bayrağı zirveye taşındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 16:43, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 16:43
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin bu yıl katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji alanlarında toplam 272 madalya kazandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, farklı branşlarda katıldıkları yarışmalarda 76 birincilik, 95 ikincilik ve 101 üçüncülük madalyası kazandı.

Madalyaların 186'sı bireysel, 86'sı ekip kategorilerinde, 224'ü spor, 48'i ise bilim ve teknoloji alanlarında kazanıldı.

Öğrenciler, yıl boyunca 68 farklı uluslararası yarışmada bireysel derece elde etti. Spor alanında dünya, Avrupa, uluslararası ve Balkan şampiyonalarında önemli başarılara imza atan öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında da robotik, bilgisayar, coğrafya ve astronomi olimpiyatlarında dereceye girdi.

Uluslararası yarışmalarda ekip kategorilerinde de önemli dereceler kazanan öğrenciler, dünya şampiyonalarında 2 üçüncülük, Avrupa şampiyonalarında 2 birincilik, 7 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

Uluslararası şampiyonalarda 7 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük, Balkan şampiyonalarında ise 1 birincilik, 1 ikincilik ve 8 üçüncülük derecesi kazanıldı.

Bilim ve teknoloji alanında ekip olarak katılım sağlanan yarışmalarda da başarılara imza atılarak Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 10 birincilik, 14 ikincilik ve 9 üçüncülük, TEKNOFEST'te 3 üçüncülük, MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması'nda ise 3 birincilik ve 3 üçüncülük elde edildi.

