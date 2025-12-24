Doç. Dr. Elif Öncü: Akademik Kariyeri ve Diş Hekimliği Alanındaki Çalışmaları
Diş hekimliği, yalnızca klinik tedavilerden ibaret olmayıp, aynı zamanda bilimsel
araştırma ve akademik katkılarla da gelişen bir alandır. Bu gelişime yön veren
isimlerden biri olan Doç. Dr. Elif Öncü, hem Türkiye'de hem de uluslararası
alanda yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Akademik kariyeri, yayınları, klinik
uygulamaları ve öğrencileri yetiştirmeye verdiği önem, Doç. Dr. Elif Öncü meslekteki
güçlü konumunu ortaya koymaktadır. Periodontoloji ve implantoloji alanındaki
uzmanlığı, araştırmaları ve eğitim faaliyetleri ile dikkat çeken Doç. Dr. Elif
Öncü, bilimsel üretkenliği sayesinde diş hekimliği literatüründe önemli bir
yer edinmiştir.
Akademik Yolculuk
Doç. Dr. Elif Öncü'nün akademik yolculuğu, sürekli gelişim ve uluslararası
iş birlikleriyle şekillenmiştir. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Başkent Üniversitesi'nde periodontoloji
doktora ve uzmanlık programına başlamıştır. 2012 yılında bu programı başarıyla
tamamlamış ve periodontoloji alanında uzman unvanı kazanmıştır.
Akademik kariyerini güçlendirmek amacıyla yurt dışındaki bilimsel merkezlerde
de çalışmalar yürütmüştür. 2012 yılında Harvard Üniversitesi Forsyth Enstitüsü'nde
misafir araştırmacı olarak görev alması, Doç. Dr. Elif Öncü'nün uluslararası
alandaki bilimsel deneyimlerini pekiştirmiştir. 2013 yılında Konya Necmettin
Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nı
kurarak önemli bir akademik sorumluluk üstlenmiştir. Bu süreçte hem lisans hem
de lisansüstü düzeyde eğitimler vermiş, birçok öğrenciye tez danışmanlığı yapmıştır.
2018 yılında doçentlik unvanını alan Elif Öncü, akademik çalışmalarını aralıksız
sürdürmüştür. 2021-2023 yılları arasında Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi'nde Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, aynı
zamanda çeşitli komisyonlarda aktif rol alarak akademik yönetimde de katkı sağlamıştır.
Eğitim Geçmişi ve Akademik Unvanları
Eğitim hayatında edindiği donanım, Doç. Dr. Elif Öncü'yü yalnızca bir klinisyen
değil, aynı zamanda bir akademisyen olarak da öne çıkarmıştır. Selçuk Üniversitesi'ndeki
temel eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi'ndeki doktora ve uzmanlık süreci,
Doç. Dr. Elif Öncü'nün bilimsel düşünce ve araştırma yönünü geliştirmiştir.
2018 yılında elde ettiği doçentlik unvanı, mesleki birikiminin akademik dünyada
da tescillendiğini göstermektedir.
Üniversite ve Araştırma Deneyimleri
Harvard Üniversitesi Forsyth Enstitüsü'nde geçirdiği süre, Elif Öncü'nün akademik
vizyonuna uluslararası bir boyut kazandırmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde
kurucu olarak üstlendiği rol, hem eğitim kalitesini hem de bilimsel üretkenliği
artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Burada verdiği dersler, yönettiği tezler
ve yaptığı araştırmalar, periodontoloji alanında yeni nesil akademisyenlerin
yetişmesine katkı sağlamıştır.
Doç. Dr. Elif Öncü'nün Uzmanlık Alanları
Diş hekimliği pratiği, her geçen gün gelişen teknolojiler ve yöntemlerle yenilenmektedir.
Doç. Dr. Elif Öncü, bu yenilikleri yakından takip ederek klinik pratiğinde uygulayan
bir isimdir. Uzmanlık alanları arasında periodontoloji, implantoloji, estetik
diş hekimliği ve lazer uygulamaları öne çıkmaktadır. Ayrıca dijital diş hekimliği
ve kök hücre tedavileri gibi geleceğin tedavi yöntemleri üzerine de çalışmaları
bulunmaktadır.
Klinik Uygulamalarda Deneyim
Klinik pratiğinde periodontoloji ve implant tedavilerine odaklanan Doç. Dr.
Öncü, özellikle diş eti estetiği ve gülüş tasarımı üzerine yoğunlaşmıştır. Periodontal
plastik cerrahiler, diş eti çekilmesi tedavileri, implant uygulamaları ve lazer
destekli cerrahiler, Doç. Dr. Elif Öncü'nün klinik deneyiminin temel alanlarıdır.
Tüm bu uygulamalarda hasta güvenliği ve etik ilkelere bağlılık, çalışmalarının
vazgeçilmez prensiplerindendir.
Katıldığı Bilimsel Kongreler ve Sunumlar
Bilgi ve deneyimlerini ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşan Elif Öncü,
birçok kongrede bilimsel sunumlar yapmıştır. Portekiz'deki Malo Klinik, İtalya
Bologna Üniversitesi ve Almanya Frankfurt Üniversitesi gibi merkezlerde ileri
eğitimler almış, böylece klinik pratiğini uluslararası standartlara taşımıştır.
Türk Periodontoloji Derneği ve Avrupa Osseointegrasyon Derneği (EAO) gibi mesleki
birliklerin kongrelerinde düzenli olarak yer alması, bilimsel topluluklarla
güçlü bağlarını göstermektedir.
Doç. Dr. Elif Öncü'nün Yayınları ve Bilimsel Katkıları
Bilimsel üretkenliğiyle öne çıkan Doç. Dr. Elif Öncü, 100'ün üzerinde makalesiyle
akademik literatüre değerli katkılar sunmuştur. Çalışmalarının 700'den fazla
atıf almış olması, araştırmalarının uluslararası alanda da takip edildiğini
göstermektedir. Araştırma konuları arasında trombositten zengin fibrinin implant
stabilitesi üzerindeki etkileri, farklı implant yüzey özelliklerinin kemik biyomarkırlarıyla
ilişkisi ve lazer tedavilerinin periodontal dokular üzerindeki sonuçları yer
almaktadır.
Akademik Makaleler
SCI, SSCI ve AHCI indeksli dergilerde yayımlanan makaleleri, diş hekimliği
camiasında güvenilir bir referans kaynağıdır. Bu çalışmalar, yalnızca akademisyenlere
değil, klinik uygulayıcılara da yol göstermektedir. Özellikle implantoloji alanındaki
araştırmaları, klinik uygulamalarda kullanılan yöntemlerin bilimsel dayanaklarını
güçlendirmiştir.
Uluslararası ve Ulusal Dergilerdeki Çalışmaları
Türkiye'deki hakemli dergilerde yayımladığı makaleler, diş hekimliği öğrencileri
ve uzmanları için önemli kaynaklardandır. Periodontal tedavi yöntemlerinden
lazer uygulamalarına kadar farklı konuları ele alan bu yayınlar, Türk diş hekimliği
literatürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca kongre bildirileri ve
sempozyum sunumları, güncel araştırmalarını meslektaşlarıyla paylaşma fırsatı
sunmuştur.
Klinik ve Çalışma Alanı
Doç. Dr. Elif Öncü, akademik çalışmalarının yanı sıra klinik pratiğe de büyük
önem vermektedir. 2023 yılında kurduğu Panorama Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği,
Doç. Dr. Elif Öncü'nün hem akademik bilgi birikimini hem de klinik tecrübesini
bir araya getirdiği bir merkez olmuştur. Burada periodontoloji ve implantoloji
tedavilerinin yanı sıra estetik diş hekimliği uygulamaları da gerçekleştirilmektedir.
Elif Öncü'nün Hizmet Verdiği Lokasyon
Panorama Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, modern teknolojilerle donatılmış
altyapısı ve sterilizasyon standartlarıyla dikkat çekmektedir. Klinik, hasta
güvenliği ve etik değerlere bağlılık esas alınarak hizmet vermektedir. Elif
Öncü'nün akademik yaklaşımını günlük pratiğe yansıttığı bu merkez, bilimsel
gelişmeler ile klinik uygulamaları bir araya getirmektedir.
