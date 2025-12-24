İlandır...

Doç. Dr. Elif Öncü: Akademik Kariyeri ve Diş Hekimliği Alanındaki Çalışmaları



Diş hekimliği, yalnızca klinik tedavilerden ibaret olmayıp, aynı zamanda bilimsel araştırma ve akademik katkılarla da gelişen bir alandır. Bu gelişime yön veren isimlerden biri olan Doç. Dr. Elif Öncü, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Akademik kariyeri, yayınları, klinik uygulamaları ve öğrencileri yetiştirmeye verdiği önem, Doç. Dr. Elif Öncü meslekteki güçlü konumunu ortaya koymaktadır. Periodontoloji ve implantoloji alanındaki uzmanlığı, araştırmaları ve eğitim faaliyetleri ile dikkat çeken Doç. Dr. Elif Öncü, bilimsel üretkenliği sayesinde diş hekimliği literatüründe önemli bir yer edinmiştir.



Akademik Yolculuk



Doç. Dr. Elif Öncü'nün akademik yolculuğu, sürekli gelişim ve uluslararası iş birlikleriyle şekillenmiştir. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Başkent Üniversitesi'nde periodontoloji doktora ve uzmanlık programına başlamıştır. 2012 yılında bu programı başarıyla tamamlamış ve periodontoloji alanında uzman unvanı kazanmıştır.



Akademik kariyerini güçlendirmek amacıyla yurt dışındaki bilimsel merkezlerde de çalışmalar yürütmüştür. 2012 yılında Harvard Üniversitesi Forsyth Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak görev alması, Doç. Dr. Elif Öncü'nün uluslararası alandaki bilimsel deneyimlerini pekiştirmiştir. 2013 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nı kurarak önemli bir akademik sorumluluk üstlenmiştir. Bu süreçte hem lisans hem de lisansüstü düzeyde eğitimler vermiş, birçok öğrenciye tez danışmanlığı yapmıştır.



2018 yılında doçentlik unvanını alan Elif Öncü, akademik çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. 2021-2023 yılları arasında Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, aynı zamanda çeşitli komisyonlarda aktif rol alarak akademik yönetimde de katkı sağlamıştır.



Eğitim Geçmişi ve Akademik Unvanları



Eğitim hayatında edindiği donanım, Doç. Dr. Elif Öncü'yü yalnızca bir klinisyen değil, aynı zamanda bir akademisyen olarak da öne çıkarmıştır. Selçuk Üniversitesi'ndeki temel eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi'ndeki doktora ve uzmanlık süreci, Doç. Dr. Elif Öncü'nün bilimsel düşünce ve araştırma yönünü geliştirmiştir. 2018 yılında elde ettiği doçentlik unvanı, mesleki birikiminin akademik dünyada da tescillendiğini göstermektedir.



Üniversite ve Araştırma Deneyimleri



Harvard Üniversitesi Forsyth Enstitüsü'nde geçirdiği süre, Elif Öncü'nün akademik vizyonuna uluslararası bir boyut kazandırmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde kurucu olarak üstlendiği rol, hem eğitim kalitesini hem de bilimsel üretkenliği artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Burada verdiği dersler, yönettiği tezler ve yaptığı araştırmalar, periodontoloji alanında yeni nesil akademisyenlerin yetişmesine katkı sağlamıştır.



Doç. Dr. Elif Öncü'nün Uzmanlık Alanları



Diş hekimliği pratiği, her geçen gün gelişen teknolojiler ve yöntemlerle yenilenmektedir. Doç. Dr. Elif Öncü, bu yenilikleri yakından takip ederek klinik pratiğinde uygulayan bir isimdir. Uzmanlık alanları arasında periodontoloji, implantoloji, estetik diş hekimliği ve lazer uygulamaları öne çıkmaktadır. Ayrıca dijital diş hekimliği ve kök hücre tedavileri gibi geleceğin tedavi yöntemleri üzerine de çalışmaları bulunmaktadır.



Klinik Uygulamalarda Deneyim



Klinik pratiğinde periodontoloji ve implant tedavilerine odaklanan Doç. Dr. Öncü, özellikle diş eti estetiği ve gülüş tasarımı üzerine yoğunlaşmıştır. Periodontal plastik cerrahiler, diş eti çekilmesi tedavileri, implant uygulamaları ve lazer destekli cerrahiler, Doç. Dr. Elif Öncü'nün klinik deneyiminin temel alanlarıdır. Tüm bu uygulamalarda hasta güvenliği ve etik ilkelere bağlılık, çalışmalarının vazgeçilmez prensiplerindendir.



Katıldığı Bilimsel Kongreler ve Sunumlar



Bilgi ve deneyimlerini ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşan Elif Öncü, birçok kongrede bilimsel sunumlar yapmıştır. Portekiz'deki Malo Klinik, İtalya Bologna Üniversitesi ve Almanya Frankfurt Üniversitesi gibi merkezlerde ileri eğitimler almış, böylece klinik pratiğini uluslararası standartlara taşımıştır. Türk Periodontoloji Derneği ve Avrupa Osseointegrasyon Derneği (EAO) gibi mesleki birliklerin kongrelerinde düzenli olarak yer alması, bilimsel topluluklarla güçlü bağlarını göstermektedir.



Doç. Dr. Elif Öncü'nün Yayınları ve Bilimsel Katkıları



Bilimsel üretkenliğiyle öne çıkan Doç. Dr. Elif Öncü, 100'ün üzerinde makalesiyle akademik literatüre değerli katkılar sunmuştur. Çalışmalarının 700'den fazla atıf almış olması, araştırmalarının uluslararası alanda da takip edildiğini göstermektedir. Araştırma konuları arasında trombositten zengin fibrinin implant stabilitesi üzerindeki etkileri, farklı implant yüzey özelliklerinin kemik biyomarkırlarıyla ilişkisi ve lazer tedavilerinin periodontal dokular üzerindeki sonuçları yer almaktadır.



Akademik Makaleler



SCI, SSCI ve AHCI indeksli dergilerde yayımlanan makaleleri, diş hekimliği camiasında güvenilir bir referans kaynağıdır. Bu çalışmalar, yalnızca akademisyenlere değil, klinik uygulayıcılara da yol göstermektedir. Özellikle implantoloji alanındaki araştırmaları, klinik uygulamalarda kullanılan yöntemlerin bilimsel dayanaklarını güçlendirmiştir.



Uluslararası ve Ulusal Dergilerdeki Çalışmaları



Türkiye'deki hakemli dergilerde yayımladığı makaleler, diş hekimliği öğrencileri ve uzmanları için önemli kaynaklardandır. Periodontal tedavi yöntemlerinden lazer uygulamalarına kadar farklı konuları ele alan bu yayınlar, Türk diş hekimliği literatürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca kongre bildirileri ve sempozyum sunumları, güncel araştırmalarını meslektaşlarıyla paylaşma fırsatı sunmuştur.



Klinik ve Çalışma Alanı



Doç. Dr. Elif Öncü, akademik çalışmalarının yanı sıra klinik pratiğe de büyük önem vermektedir. 2023 yılında kurduğu Panorama Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Doç. Dr. Elif Öncü'nün hem akademik bilgi birikimini hem de klinik tecrübesini bir araya getirdiği bir merkez olmuştur. Burada periodontoloji ve implantoloji tedavilerinin yanı sıra estetik diş hekimliği uygulamaları da gerçekleştirilmektedir.



Elif Öncü'nün Hizmet Verdiği Lokasyon



Panorama Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, modern teknolojilerle donatılmış altyapısı ve sterilizasyon standartlarıyla dikkat çekmektedir. Klinik, hasta güvenliği ve etik değerlere bağlılık esas alınarak hizmet vermektedir. Elif Öncü'nün akademik yaklaşımını günlük pratiğe yansıttığı bu merkez, bilimsel gelişmeler ile klinik uygulamaları bir araya getirmektedir.



Daha Fazla Bilgi İçin



Doç. Dr. Elif Öncü'nün akademik çalışmaları, klinik uygulamaları ve bilimsel yayınları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, kendisine ait resmi kaynaklardan veya Doç. Dr. Elif Öncü web sitesinden detaylı içeriklere ulaşabilirler. Doç. Dr. Elif Öncü, akademik çalışmaları ve klinik deneyimiyle diş hekimliği alanında sürekli gelişimi destekleyen önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır.