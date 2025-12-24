Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 sanık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 17:34, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 17:39
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurenin TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Mağdurelerin Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" savundu. Sanıklar, "mağdurelere attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını" öne sürdü.

İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki mağdurelere yönelik, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi.

Sanıkların bazı eylemlerini cep telefonu mesajı ile gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlandığı, ayrıca mağdurelerle iş yeri ve dışında davranışlarıyla sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunu işledikleri kaydedildi.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

