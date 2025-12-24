Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Traktörle geziye çıkan arkadaşlar sahilde kaza yaptı: 1 ölü

Antalya'nın Aksu ilçesinde sahilde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Mehmet Tosun'un (18) kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Kazada Tosun hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşlarından Baran Say ise yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 17:56, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 17:58
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kumköy Mahallesi sahilinde meydana geldi. Mehmet Tosun ile arkadaşları Baran Say ve Hasan Can Güler traktörle sahilde gezintiye çıktı. Mehmet Tosun'un kontrolünü yitirdiği 07 CAY 227 plakalı traktör devrildi. Hasan Can Güler traktörden atlayıp kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Baran Say ise ilk ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet Tosun'un cenazesi savcının ilk incelemesinin ardından morga konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

