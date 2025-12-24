Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Türkiye'nin beyaz et ihtiyacını karşılayan ilde kuraklık tehdidi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan kentteki beyaz et sektörünün kuraklıktan etkileneceğini belirterek, "Susuzluğun bu sektörü de etkileyeceğini öngörmekteyiz. Yağmur ve kar suyu hasadı yapılmak suretiyle göletleri oluşturulmalı ve mümkünse kapalı havuzlar yapılmalı" dedi.

Bolu, beyaz et sektöründeki üretimiyle Türkiye ihtiyacının yüzde 35'ini karşılıyor. İklim değişikliği ve artan kuraklık, kentte faaliyet gösteren beyaz et üreticilerini olumsuz etkiledi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, üretimin etkilenmemesi için önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Bolu'da köylerde yaşayan hala köylü halkımız, girişimcimiz varsa bunun en önemli sebebi tavukçuluk, beyaz et sektörüdür. Beyaz et sektörünün sağlamış olduğu iş imkanı sayesinde bizim köylerdeki nüfusumuzun büyük bir kısmı buradan ekmek yediği, buradan gelir elde ettiği için köylerde kalmıştır. Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının yüzde 35'inin karşılandığını düşündüğümüzde ve bu sektörden de üretici anlamda çok fazla insanımızın istihdam sağladığını ve gelir elde ettiğini düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde susuzluğun bu sektörü de etkileyeceğini öngörmekteyiz" diye konuştu.

'KAPALI HAVUZLAR YAPILMALI'

Alemdar, kapalı havuz sistemleri ve yağmur hasadı yapılması gerektiğini ifade ederek, "Tavukçuluk sektöründeki su ihtiyacını karşılamak amacıyla bir fizibilite çalışması yapılmak suretiyle belirli yerlerde tavukçuluk sektörünün üretim testlerinin yoğun olduğu belirli yerlerde yağmur ve kar suyu hasadı yapılmak suretiyle göletleri oluşturulmalı ve mümkünse kapalı havuzlar yapılmalı ve buradaki sular tavukçuluk sektöründe arıtılarak kullanılmalıdır. Bu tavukçuluk sektörünün geleceği açısından çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

