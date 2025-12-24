Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TSK'ya bağış aileyi karıştırdı: 30 yıllık öğretmene 'psikoz' teşhisiyle dava!

Adana'da yaşayan tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, babasıyla yaşadığı mülkiyet tartışması sonrası tüm mal varlığını TSK'ya bağışladı. Bağışın ardından babası tarafından açılan davada, bir yıl önce "sağlıklı" raporu veren hastane bu kez "psikoz" teşhisi koydu. Hesaplarına bloke konulan ve zorla hastaneye yatırılmak istenen Vurunbiği, "Bu bir sağlık değil, mal varlığına el koyma operasyonudur" diyerek adalet arıyor.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 19:28, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 20:04
Adana'da 30 yıllık tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği (51), babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle 2 ev, iki araç ve 2 milyon lira birikimini TSK'ya bağışladı. Bir yıl önce "sağlıklıdır" raporu alan öğretmen, bu kez aynı hastane tarafından "psikoz" tanısıyla hastaneye yatırılmak istenirken mahkeme kararıyla hesaplarına bloke konuldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde ve Adana'da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık 2 milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 77 yaşındaki babasıyla yaşadığı ciddi bir anlaşmazlığın ardından hukuki ve psikiyatrik bir sürecin içine sürüklendi. İddiaya göre baba, Silifke'deki evin kendi üzerine geçirilmesini istedi. Bu talebi reddeden öğretmen Vurunbiği, baskıların artması üzerine tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağışladı. Kızının bütün mal varlığını TSK'ya bağışladığını öğrenen baba tarafından vasilik davası açıldı, öğretmenin banka hesaplarına bloke konuldu.

"Beni kendi evimde darbetti"

2022 yılı Ağustos ayında babası tarafından ağır şiddete maruz kaldığını iddia eden Nevin Vurungibi, "Babam beni kendi evimde çok kötü şekilde darbetti. Yerlerde sürükledi, balkondan atmaya çalıştı. Küfür ederek evden kovdu. Sonrasında iftira, şantaj ve tehditler başladı" dedi.
Yaşanan şiddet olayının ardından babası hakkında dava açtığını belirten Vurunbiği, kendine ait evden çıkarılması için mahkemece tahliye kararı alındığını ancak buna rağmen baskıların devam ettiğini ileri sürdü.

"Bir yıl arayla iki zıt rapor"

Mal varlığını TSK'ya bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir" ibareli rapor aldığını anlatan öğretmen Vurunbiği, ancak aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen bu kez aynı hastanenin kendisi için "psikoz" tanısı koyduğunu ve hastaneye yatırılması gerektiğini bildirdiğini söyledi. Vurunbiği, "Yıllardır sadece tansiyon ilacı kullanıyorum. Psikolojik hiçbir rahatsızlığım yok. Bir yıl içinde hiçbir sağlık sorunu yaşamadım. Buna rağmen 'psikoz' denilerek hastaneye yatırılmak isteniyorum" diye konuştu.

"Hakem hastane talebi reddedildi, amaç birikimlerime el koymak"

Vurunbiği, teşhise itiraz ederek hakem hastane talebinde bulunduğunu ancak bu talebin kabul edilmediğini ifade etti. Nevin Vurunbiği, ayrıca duruşma yapılmadan, gıyabında ve yalancı şahitlerle vasilik kararı verildiğini öne sürdü. Mahkeme kararıyla polis eşliğinde zorla hastaneye getirilme kararı çıkarıldığını belirten öğretmen, sürecin adil işlemediğini iddia etti. 30 yıllık birikiminin hedef alındığını iddia eden Vurunbiği, yaşananları şu sözlerle özetledi:
"Benim bütün birikimlerime konmak için olmayan bir rahatsızlık uyduruldu. Vasilik almak için hastaneye sevk ettirildim. Bu bir sağlık meselesi değil, mal varlığı meselesidir."

