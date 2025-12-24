Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ile hukuki güvenlik daha da güçlendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 11. Yargı Paketi'nin hayırlı olmasını diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, paketin toplumsal huzuru destekleme, suçla etkin mücadele ve infaz adaletini sağlama noktalarında kritik düzenlemeler içerdiğini belirtti. Bakan Tunç, "Gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 19:56, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 19:57
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ile hukuki güvenlik daha da güçlendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan yargı paketiyle, toplumsal huzurun desteklenmesi, suçla daha etkin mücadele edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, infaz adaletinin sağlanması alanlarında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TürkiyeYüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

