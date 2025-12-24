Başakşehir'de cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı
Testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başakşehir'de cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi'ndeki bir caminin tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 20:38, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 20:40
Yazdır
Başakşehir'de cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Bodur (60) arızalanan aracını tamir için sanayiye getirmesinin ardından namaz kılmak için camiye gitti. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, Niyazi Bodur'un içinde olduğu tuvaletin kapısını açamadı. Kapıya vuran görevlinin, Bodur'dan karşılık alamamasının ardından ihbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri Niyazi Bodur'un cansız bedenini buldu. Bodur'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber