Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı

Eğitim Gücü Sen üyesi bir rehber öğretmen, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken 9 Eylül 2025 tarihinde, idare tarafından resen Nallıhan ilçesine atandı. Üyenin yaptığı itirazın Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine, sendika konuyu yargıya taşıdı.



Mahkemeden Emsal Karar: "İdare İstediği Gibi Atama Yapamaz"



Davayı inceleyen Ankara 18. İdare Mahkemesi, idarenin norm fazlası öğretmenleri resen atama yetkisi olduğunu kabul etmekle birlikte, bu yetkinin keyfi kullanılamayacağına hükmetti. 18 Aralık 2025 tarihli kararda mahkeme şu kritik tespitlerde bulundu:

"Atama yapılırken yönetmelik hükümlerine göre; hizmet puanı, aile birliği ve mesafe gibi belirli kriterlerin gözetilmesi gerekir. Bu hususlar dikkate alınmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır."



"Aile Birliği ve Çalışma Hakkı Korunmalı"



Mahkeme kararının devamında, bu tür atamaların sadece bir yer değişikliği olmadığını, kişilerin anayasal haklarını etkilediğini vurguladı. Kararda, işlemin uygulanması halinde "çalışma hakkı ve aile birliğinin sağlanması hakkı" açısından telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği belirtilerek oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi.



Sendikadan Açıklama: "Bir Zafer Daha Kazandık"



Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası, kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Bu kararla; aile birliği, mesafe ve hizmet puanı gözetilmeden yapılan mevzuata aykırı işlemlere karşı bir hukuk zaferi daha kazandık. Sendikamız, idarenin 'ben yaptım oldu' anlayışına karşı üyelerinin haklarını her platformda savunmaya ve kurumsal hafızayı güçlendirecek hukuk mücadelelerine devam edecektir."