Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Tahkikat başlatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
Adli Olaylar

Tokat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 21:21, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 21:54
Tokat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (14), Yiğit Genç (30) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G. silah kullandı. Olayda Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç hayatını kaybetti. Olayda yaralanan E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

