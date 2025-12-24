Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!

PERYÖN ve Mercer tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, yüksek enflasyon dönemindeki "yılda iki zam" uygulaması sona eriyor; şirketlerin yaklaşık yüzde 80'i 2026 yılı için tek ücret artışı planlıyor. PERYÖN Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür, asgari ücretli çalışan oranının yüzde 42'ye yükseldiği bu tabloda ücretin artık bir "hijyen faktörü" olduğunu belirtirken, Mercer CEO'su Dinçer Güleyin ise çalışanların psikolojik danışmanlıktan spor desteğine kadar kişiselleştirilmiş yan haklar talep ettiğini vurguladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Aralık 2025 22:46, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 22:49
PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), yeni yıl öncesinde iş dünyasının en kritik başlıklarından biri olan ücret politikalarını mercek altına aldı.

"Ücret Trendlerine Yakından Bakış" başlıklı webinarda, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür ile Mercer Doğu Akdeniz Bölge CEO'su Dinçer Güleyin güncel verileri paylaştı.

Ekonomik göstergeler ücret politikalarını zorluyor

Dr. Eylem Derya Özgür, çalışma hayatının yeni yıla temkinli girdiğine dikkat çekti. SGK verilerine göre Türkiye'de aktif sigortalı çalışan sayısı 25,9 milyonu aşarken, asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 42 seviyesine yükselmiş durumda.

Özgür, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 31,07, işsizlik oranının ise yüzde 8,6 olduğunu hatırlatarak, "Bu tablo, ücret artışlarının artık tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Ücret hala yeteneği çekmenin ve elde tutmanın temel hijyen faktörlerinden biri" dedi.

Tek artış döneminde yan haklar öne çıkıyor

Özgür, yüksek enflasyonlu dönemlerde iki kez yapılan zam uygulamalarının geçmişte kaldığını belirterek, son araştırmaların şirketlerin yaklaşık yüzde 80'inin tek artış modeline yöneldiğini gösterdiğini söyledi. Bu tabloda, çalışan refahını destekleyen yan hakların daha kritik hale geldiğini vurguladı.

Şirketlerin yüzde 78'i "tek zam" diyor

Mercer Doğu Akdeniz Bölge CEO'su Dinçer Güleyin'e göre, Temmuz ayında yapılan ve yaklaşık 700 şirketin katıldığı araştırmada, 2026'da tek ücret artışı yapacağını söyleyen şirketlerin oranı yüzde 78.

Bu oran geçen yıl yüzde 60 seviyesindeydi. Şirketlerin yalnızca yüzde 19'u iki kez, yüzde 3'ü ise üç veya daha fazla ücret artışı planlıyor.

Çalışanlar kişiselleştirilmiş yan hak talep ediyor

Güleyin, klasik yan hakların (özel sağlık sigortası, yemek ve yol yardımı, prim ve performans teşvikleri) hala yaygın olduğunu ancak psikolojik danışmanlık, dijital sağlık, check-up, spor ve wellbeing destekleri gibi modern uygulamalara talebin hızla arttığını belirtti.

"Çalışanlar artık kişiselleştirilmiş yan hak sistemi istiyor. Geleceğin kazanan işverenleri, çalışanını anlayan, dinleyen ve hayatına gerçek değer katan şirketler olacak" dedi.

