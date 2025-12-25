Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek
Bankalara Göre 1 ve 3 Milyon TL Konut Kredisi Faizleri Açıklandı
'Enerjide dönüşümü birlikte yapalım'
Temsilciler yeni asgari ücreti değerlendirdi: 'Yeni teşvikler önemli'
Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere zam geldi
Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?
25 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

25 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 00:02, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 00:05
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen "ATONET Akıllı Asistan Dünya Birinciliği Lansman Programı"na katılacak.

(Ankara/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma programına katılacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.25/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/09.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 7. Uluslararası Demokratlar Birliğinin "7. Kızılcahamam Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun 5. toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2024 yılına ilişkin iş gücü maliyeti istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK'te "Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

(Ankara/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 72. AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Büyük Jüri Toplantısı'na, Kamil Ocak Spor Salonu ve Gazi Oyunları Açılış Programı'na, "1 Mutfak 81 Kültür Projesi Fidan Dikim Töreni"ne, kurtuluş günü programlarına ve gençlerle söyleşiye katılacak.

(İstanbul/Gaziantep/10.00/13.30/15.15/16.00/18.00)

