Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusu bulunacak
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Yapay Zeka ile Genişletildi
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak

Enflasyon düzeltmesi 2025, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanmayacak. TBMM'de kabul edilen düzenleme ile mükelleflerin talepleri karşılandı.

Haber Giriş : 25 Aralık 2025 07:22, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 07:28
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni düzenleme ile, enflasyon düzeltmesi uygulamasının 2025, 2026 ve 2027 yıllarında yapılmamasına karar verildi. Bu düzenleme, mükellefler ve meslek mensuplarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirildi. Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesine göre, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartlar oluşsa dahi, belirtilen yıllarda mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı bu süreyi üç yıl daha uzatabilecek. Bu karar, küçük ve orta ölçekli mükelleflerin iş yükünü ve ilave vergi yükümlülüklerini azaltmayı amaçlıyor.

Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesine İlişkin Düzenleme

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenen hüküm ile, 2025 hesap dönemi ve geçici vergi dönemleri dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde ise bu süre 2026, 2027 ve 2028 yılında biten hesap dönemlerini kapsayacak.

Mükellefler ve Meslek Mensuplarının Talepleri

Mükellefler ve meslek mensupları, enflasyon düzeltmesinin ertelenmesini uzun süredir talep ediyordu. Özellikle küçük ve orta ölçekli mükellefler için enflasyon düzeltmesi hem iş yükü hem de ilave vergi yükümlülüğü getiriyordu. Ayrıca, uygulamanın doğru yapılmaması halinde ilave vergi ve cezalar ile karşılaşma riski bulunuyordu.

Yeniden Değerleme İmkanı

Düzenleme kapsamında, enflasyon düzeltmesi ertelenen yıllarda mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilecek. Bu sayede, amortismanlar yeniden değerlenmiş tutar üzerinden ayrılacak ve bu değerleme nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecek.

Enflasyon Düzeltmesi Yapmayacak Kuruluşlar

  • Bankalar
  • Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşları
  • Yetkili döviz müesseseleri
  • Varlık yönetim şirketleri
  • Sermaye piyasası kurumları
  • Sigorta ve reasürans şirketleri
  • Emeklilik şirketleri
  • Tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler
  • Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları

Erteleme Kararının Etkileri

Bu düzenleme ile mükelleflerin mali tabloları, 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon etkisinden arındırılmayacak. Ancak, iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi uygulamasına devam edilebilecek. Böylece, mükellefler hem iş yükünden hem de ilave vergi riskinden korunmuş olacak.


