Hatay'da deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, deprem 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 23.35.32'de kaydedildi. Yerin 8.62 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde hissedildi.

Depremin ardından AFAD ve ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde, can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği bildirildi. Yetkililer, bölgede saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.