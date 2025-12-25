Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusu bulunacak
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusu bulunacak
İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da soğuk hava önümüzdeki günlerde etkili olacak. Sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen kentte, Cumartesi günü karla karışık yağmurun Anadolu Yakası'nda görülmesi tahmin ediliyor. Gelecek hafta da kent genelinde sıcaklıkların düşüşüyle kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 07:45, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 07:45
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.

Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı da vurgulandı.

