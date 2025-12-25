Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusu bulunacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, mal varlığıyla ilgili iftiralarda bulunan CHP'liler hakkında suç duyurusunda bulunacak. CHP'lilerin 40 milyon TL'ye sattığını iddia ettikleri taşınmazın şu anki rayiç bedelinin 13 milyon lira olduğu belirtiliyor. Gürlek'in evi olduğu iddia edilen belge ise sahte çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 07:52, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 08:05
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP tarafından gündeme getirilen mal varlığı iftiraları üzerine suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. CHP'lilerin Başsavcı Gürlek hakkında, 40 milyon TL'ye ev sattığı iddialarının yalan olduğu gün yüzüne çıktı. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Gürlek için yapılan şikayet başvurusunda, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in açıklamaları üzerine şüpheli, söz konusu taşınmazı 40 milyon TL bedel ile satmıştır" ifadelerine yer vermişti. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, 19 Mart 2024 tarihinde 9 milyon 837 bin TL bedelle satın alınan konut 24 Mart 2025 tarihinde satıldı. Piyasa rayicinde ilanlarda aynı metrekaredeki konutlar 13 milyon TL'den başlarken, söz konusu konutun bu fiyatın çok altında satıldığı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİNİ ŞİŞİRDİLER

Evin bugünkü piyasa değerinin de iddia edildiği gibi seviyelerde olmadığı, yaklaşık 13 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş'ın Etiler semtinde olduğu iddia edilen taşınmazın, Akın Gürlek'in edindiği konutla da ilgili olmadığı, Gürlek'in söz konusu evi TEMA'da bulunan farklı bir lokasyondan aldığı, iddialarda bahsedilen adresle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.

TC'SİNİ YANLIŞ YAZMIŞLAR

Akın Gürlek'in Etiler'de bulunduğu ileri sürülen başka bir taşınmaza ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan belgeyle ilgili de dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu belgenin sahte olduğunun açıkça anlaşıldığı, sahteciliğin ise belgede yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasındaki yanlışlıktan ortaya çıktığı belirtildi. Belgede Akın Gürlek'e ait olduğu ileri sürülen T.C. kimlik numarasının kendisine ait olmadığı, bu nedenle belgenin düzmece olduğunun ortaya çıktı. Yetkililer, söz konusu belgenin resmi kayıtlarla örtüşmediğini ve herhangi bir hukuki geçerliliğinin bulunmadığını ifade etti.

SUÇ DUYURUSUNA HAZIRLANIYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından, Gürlek'in hakkında ortaya atılan iddialar ve sahte belge iddialarıyla ilgili olarak söz konusu kişi ve kurumlar hakkında şikayetçi olduğu ve resmi suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

