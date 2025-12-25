Muğla'da 1 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi
Muğla ve ilçelerinde kaçakçılara göz açtırılmıyor. Düzenlenen operasyonunda 1 ton 235 litre sahte içki ve 1 ton 19 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 08:07, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 08:07
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte sahte içki üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda merkez ve ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 1 ton 235 litre sahte içki, 1 ton 19 litre kaçak şarap, 120 kilogram kaçak nargile tütünü, kurusıkı tabanca, 13 mermi ile 13 bıçak ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan ekipler 3 bin 520 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi de gözaltına aldı.