İstanbul'da kaporta boya dükkanında yangın: 4 araç küle döndü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, dükkanda bulunan yanıcı maddelerden ötürü kısa sürede büyüdü, tamir için içeride bulunan 4 araca sirayet etti.

Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katındaki kaporta boya hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

