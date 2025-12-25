SGK primi işveren desteğinin süresi 2026 yılı sonuna kadar uzatıldı
Bu yıl sonu sona ermesi öngörülen SGK pirimi işveren desteği uygulaması 2026 yılı sonuna kadar uzatıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 09:45, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 09:51
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 10. maddesi kapsamında öngörülen şartları taşıyan işverenlere sağlanan SGK işveren hisselerine ait tutarın İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanması uygulaması 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.