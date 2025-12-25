Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek

Yeni yıla sayılı günler kala, akaryakıt fiyatlarına uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı kesinleşti. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında tabelalar yukarı yönlü güncellenecek.

AKARYAKITTA YENİ YIL ZAMMI

2026 yılına giriş öncesinde yapılan düzenlemeyle, ÖTV kaynaklı fiyat artışları pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Hükümetin enflasyonla mücadele hedefleri ve bütçe dengeleri doğrultusunda hazırlanan yeni vergi düzenlemesi, 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alınacak.

ZAM MİKTARLARI BELLİ OLDU

Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, yeni yılın ilk sabahında akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin litre fiyatları en az 1 lira artacak. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL; motorine 1,41 TL zam gelecek.

Zam sonrası fiyatlar ise şöyle olacak;

İSTANBUL ( AVRUPA YAKASI)

Kurşunsuz 95: 53,14 TL

Motorin: 54,63 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Kurşunsuz 95: 52,97 TL

Motorin: 54,46 TL

ANKARA

Kurşunsuz 95: 54,00 TL

Motorin: 55,65 TL

İZMİR

Kurşunsuz 95: 54,33 TL

Motorin: 55,99 TL

LPG GRUBUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni yıl düzenlemesi kapsamında şu an için LPG (otogaz) grubunda herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor.

İstanbul'da ortalama 28,51 TL civarında seyreden otogaz fiyatlarının, aksine bir karar alınmadıkça 1 Ocak itibarıyla mevcut seviyesini koruması bekleniyor.