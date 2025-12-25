Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak'ta başlayacak

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak, 29 Ocak 2026 tarihinde ise sona erecek.

