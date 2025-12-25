Sadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kulüp yönetimi harekete geçti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, gelişmeler üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı.

Kulüp binasında yapılan toplantıda, sürecin seyrine göre izlenecek yönetim planı ele alındı. Buna göre, Sadettin Saran'ın tutuklanması ihtimali göz önünde bulundurularak, başkanlık görevini Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar'ın devralması yönünde karar alındı.

"Biz yönetim olarak sabah 09.00'da Çağlayan'da olacağız"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yönetim kurulu olarak burada toplantımızı yaptık. Hepimizin görevimizin başındayız. Transfer dahil her şey düzenli yürüyor. Biz yönetim olarak sabah 09.00'da Çağlayan'da olacağız. Bütün yönetim kurulu arkadaşları olarak görevimizin başındayız. Daha çok çalışacağız. Başkanımızın talimatıdır, sakin olalım, süreci takip edelim. Avukatlarımız bize gereken bilgileri veriyor, biz de paylaşacağız. Sabah Çağlayan'dan mutlu şekilde döneceğiz."

Sadettin Saran hakkındaki süreç

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu kullanma" suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adli sürecin seyri, kulüp yönetimini de doğrudan etkileyen bir noktaya ulaştı.