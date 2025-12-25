Devlet Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı

Regaip Kandili, İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.

Regaip Kandili, 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor.

"AZİZ MİLLETİMİZİN KANDİLİNİ KUTLUYORUM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen, tövbenin ve günahlardan arınmanın manevi fırsatlarını sunan kutlu bir günün simgesidir. Bu vesileyle aziz milletimizin, mazlum gönüllerin, Türk-İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutluyor, dualarımla birlikte en iyi dilek ve hürmetlerimi paylaşıyorum."