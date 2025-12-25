Yargıtay: İş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmeli

Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay: İş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmeli

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde meydana gelen zorlayıcı sebepler nedeniyle işverenin, işçinin iş sözleşmesini feshetmesinin haklı olmadığına ve bu durumda da işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 11:14, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 11:23
Yazdır
Yargıtay: İş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmeli

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir şirket bünyesinde nakliye işleri için istihdam edilen işçi, işten çıkarıldı. İşçi, haklı bir sebep olmadan iş akdinin feshedilmesine rağmen kendisine ihbar tazminatı ödenmediğini ve fazla mesai alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek dava açtı.

Davalı şirket, davacının madencilik faaliyetleri kapsamında nakliye işi için istihdam edildiğini ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından şirketin madencilik faaliyetlerinin askıya alındığını, bu "zorunlu neden" gerekçesiyle davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanmadığını ileri sürdü.

Yargılamayı yapan Ankara 60. İş Mahkemesi, fazla mesai alacakları yönünden davanın kabulüne, ihbar tazminatı yönünden ise kesin olmak üzere davanın reddine karar verdi.

Yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bulan Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz isteminde bulundu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ihbar tazminatı yönünden davanın reddedilmesini hatalı buldu ve sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, 4857 sayılı İş Kanunu gereği fesih hakkının kullanılabilmesi için zorlayıcı nedenin iş yerinde değil işçinin çevresinde meydana gelmesi gerektiği ve bunun sonucunda "işçinin kusuru olmaksızın geçici ifa imkansızlığı nedeniyle iş görme borcunun yerine getirilememesi gerektiği" ifade edildi.

"İş yerinde meydana gelen zorlayıcı nedene dayanarak işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez." hükmüne yer verilen kararda, davacı işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği, mahkemenin aksi yönde hüküm tesis etmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber